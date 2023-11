Dalla Scozia gli scarpini per evitare la rottura dei crociati | “Vogliamo ridurre il rischio”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Gavi è l’ultimo caso, ma prima di lui ci sono passati tantissimi fuoriclasse del calcio. Oggi, in, precisamente da Edimburgo, si studia una soluzione per limitare l’infortunio più temuto nello sport, ladel legamento crociato del ginocchio. Secondo il Telegraph, Knox Chate, uno sviluppatore di prodotti indipendente di Edimburgo, ha studiato un perno anti-grip, un tacchetto per le scarpe che ha un cuscinetto a sfera all’estremità. L’obiettivo è quello dila trazione rotazionale, garantendo cambi di direzione più fluidi e riducendo ilche i tacchetti rimangano intrappolati nel manto erboso, che è una delle principali cause di gravi lesioni. Allo stesso tempo però un cuscinetto rischierebbe di far scivolare l’atleta. La raccomandazione di Chate è quindi quella di utilizzare solo tre ...