Da rivali a complementari? Pechino punta su Via della Seta e Global Gateway

(Di martedì 28 novembre 2023) “The Bri and: searching forty in competing narratives”. Cioè “Belt and Road Initiative e: alla ricerca di unatà tra narrazioni concorrenti”. È il titolo di un evento sostenuto dalla missione cinese all’Unione europea a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’ambasciatore Fu Cong e Luc Bagur, direttore per la politica di sviluppo sostenibile e coordinamento presso la Direzione generale per i partenariati internazionaliCommissione europea, che si occupa anche di. Non sono nuovi gli sforzi didi trovare punti di contatto tra la Belt and Road Initiative, nota in Italia come Via, e il progetto ...