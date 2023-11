Cutro | governo e Viminale si costituiscono parte civile al processo penale | domani l’udienza

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Ile il Ministero dell’Interno sinelsul naufragio diavvenuto lo scorso 26 febbraio. La decisione – comunicata da una nota di Palazzo Chigi- è stata presa in considerazione della estrema gravità dei fatti che ha prodotto la morte di 94 migranti.è fissata perIl sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha dato disposizioni all’Avvocatura generale dello Stato affinché si costituisca come, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno – ...