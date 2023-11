Cutro | 24 ore prima del processo la clamorosa scelta del governo | perché cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Ildi Giorgia Meloni si costituirà parte civile nelagli scafisti per la strage di, il naufragio del caicco 'Summer Love' al largo delle coste calabresi. Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha infatti dato disposizioni all'Avvocatura generale dello Stato affinché si costituisca come parte civile, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'Interno, nel procedimento penale conseguente al naufragio avvenuto il 26 febbraio 2023 a poca distanza della costa di. Come spiega una nota di Palazzo Chigi, "la decisione è stata presa in considerazione della estrema gravità dei fatti, che hanno visto la morte di almeno 94 migranti e un elevato numero di dispersi". "Agli imputati, in concorso tra loro, sono contestati i ...