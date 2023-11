Curno | mercoledì | nel centro commerciale | apre Ikea

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023). “Preparatevi ad accogliere i vostri nuovi vicini svedesi. Stiamo arrivando”. Conto alla rovescia per l’apertura di, prevista alper29 novembre, giusto in tempo per l’inizio delle feste natalizie. Il punto vendita ha un accesso esclusivo dall’esterno dele occupa uno spazio di circa 200 metri quadrati. Me come funziona? Il format scelto perè quello chiamato plan&order point, già utilizzato in altre città d’Italia. “Uno spazio dedicato interamente alla progettazione di soluzioni di arredamento per la casa”, si legge sul sito. In pratica, affidandosi ai consulenti in negozio, si possono realizzare soluzione d’arredo, richiedere un preventivo e acquistare ...