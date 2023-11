Crosetto spara sulle toghe Ma a sentirsi minacciato è lui

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) Nella costante inversione di ruoli operata dal governo per piegare la realtà, ieri il ministro ala Difesa Guidoha deciso di indossare i panni del. “Una risposta al fondo di un’intervista su tutt’altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami. Una preoccupazione, non un attacco. Dico che voglio riferire al Parlamento. Vengo attaccato, insultato,, offeso. Preventivamente. Dovrei avere paura? Non ne ho”, ha scritto ieri il ministro sul suo account X, riguardo alla sua intervista rilasciata domenica scorsa al Corriere della Sera in cui raccontava di un riferito tentativo di golpe giudiziario da parte di una corrente della magistratura per fare cadere il governo. Il ministroprima accusa i magistrati e poi fa la vittima Accusatore e vittimista, il ministro può contare ...