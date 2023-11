Covid | nuova ondata di contagi e di negazionismo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) Ricordiamo tutti gli attacchi scomposti alle misure antiprese dai governi Conte e Draghi, soprattutto da quello di Conte, che partivano sistematicamente dalla Lega e da Fratelli d’Italia con l’intento di cavalcare l’onda dei no vax. Dunque non c’è da meravigliarsi se oggi che quei partiti sono al governo, gli italiani non abbiano alcuna voglia di vaccinarsi. Parlano i dati. L’anno scorso sono stati fatti circa 6 milioni di vaccini contro il coronavirus alle cosiddette categorie a rischio, cioè over 60 e persone con determinate patologie, considerate fragili. Mentre quest’anno, in oltre un mese di campagna, non si è raggiunta neanche quota un milione di somministrazioni. Ma ci siamo fermati a circa 860mila dosi. E questo nonostante la situazione non sia affatto rosea. Si registra una crescita rapida e improvvisa deida ...