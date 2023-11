COUGAR | presentata la nuova sedia da gaming Hotrod

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 novembre 2023)presenta, unadaispirata agli sport motoristici e progettata per supportare prestazioni di gioco estreme Progettata per offrire il massimo del comfort, del controllo e della precisione,sostiene e si adatta al corpo durante le intense manovre di gioco. Precisione. Concentrazione. Resistenza: qualità di ogni impresa ad alte prestazioni, dall’atletica al gioco. Vista la richiesta di attrezzature progettate per garantire il massimo comfort e sostegno,si è ispirata agli sport motoristici. Dando vita alla nostra ultimada gioco: la. Le prestazioni sotto pressione sono fondamentali quando si tratta del posto di guida, sia negli sport motoristici che nei giochi. Un pilota si affida al proprio sedile ...