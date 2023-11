“Cose brutte” Al Grande Fratello la famiglia di Rosy Chin | il duro commento di Signorini e Cesara

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Al, nella puntata del 27 novembre, spazio anche alle lacrime di. Il momento speciale vissuto dalla concorrente è stato molto forte e anche i telespettatori si sono emozionati. La donna è stata convocata da Alfonsonel cortiletto della casa e lui, parlando appunto della storia della gieffina, non ha potuto non nominare qualcosa di molto rilevante, che ha sconvolto tutta l’opinione pubblica italiana. Nella casa delle lacrime disi sono palesate quando ha incontrato qualcuno di fondamentale nella sua vita, ma che le ha anche arrecato tanto dolore in passato. Non a caso la food blogger ha esordito con, parlando di una...