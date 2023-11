“Cosa le ha detto sottovoce” | Mirko e Perla al Grande Fratello | per tanti la prova che sono d’accordo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023), puntata incredibile quella di lunedì 27 novembre 2023. Il pubblico di Alfonso Signorini ha assistito a una lunga serie di colpi di scena, in studio e nella Casa. Come il faccia a faccia traVatiero e Greta Rossetti, ormai entrambe ex fidanzate diBrunetti. Un faccia a faccia attesissimo che si è concluso con gli applausi di tutti perché l’ex single di Temptation Island è entrata in studio cercando di seppellire l’ascia di guerra con. E c’è riuscita, di fatto. “Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento ti abbia potuto ferire. A oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più. La colpa non è tua, non ce l’ho con te. Mi dispiace di questo astio che si è creato tra di noi, non mi piace fare la guerra per un uomo. Vorrei mettere un punto a questa situazione”, le ...