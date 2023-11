“Cosa ho visto stanotte…” Mirko e Perla | il pubblico del Grande Fratello è furioso perché lo scopre solo grazie a Fiordaliso

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023)e Greta sono sicuramente i protagonisti di questa edizione del. Le dinamiche di coppia, o triangolo, stanno incuriosendo sempre di più ila casa e per questo motivo, dopo il faccia a faccia tra i tre andato in onda durante la puntata di lunedì 27 novembre, Greta Rossetti entrerà nella casa per mettere ancora più pepe al reality show. La puntata del 27 novembre hai tre confrontarsi davanti alle telecamere dele ovviamente i social si sono scatenati con i commenti. Greta è arrivata in studio e ha avuto un faccia a faccia con. I toni sono decisamene diversi da quelli dell’ultima volta e ilha apprezzato la maturità delle due ragazze. “Ti chiedo ...