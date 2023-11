Cosa c’è dietro la relazione sempre più stretta tra Vietnam e Giappone

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) In questi giorni, in mezzo a varie tensioni internazionali e regionali che li riguardano,— due dei principali alleati italiani nell’Indo Pacifico — hanno segnato un capitolo significativo nei rapporti bilaterali, elevando le loro relazioni a un “Partenariato strategico globale per la pace e la prosperità in Asia e nel mondo”. Così il presidenteita, Vo Van Thuong, ha sottolineato l’importanza di questo passo in avanti, definendolo un evento cruciale che apre nuove prospettive per la cooperazione tra i due Paesi. Durante una conferenza stampa a Tokyo, il leaderita ha elogiato i risultati positivi ottenuti nei “cinquant’anni di amicizia e cooperazione” tra i due Paesi. A fronte di questo, la dichiarazione congiunta ha segnato un progresso pratico ed efficace, favorevole agli interessi ...