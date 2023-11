Corso di formazione sulla violenza domestica a Benevento

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 novembre 2023)di alta. Ad organizzarlo la Procura die gli Enti del Tavolo inter-istituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e didi genere La Procura della Repubblica die gli enti del “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e didi genere” in collaborazione con il progetto “Luana. Prevenzione dellae Empowerment” – coordinato dalla Coop EVA e sostenuto da Fondazione con il Sud – hanno organizzato un “di Alta, di genere e contro le vittime vulnerabili” che prenderà avvio il ...