(Di martedì 28 novembre 2023) Ilha catturato anche le immagini della base aerea militare statunitense Anderson a Guam, nel Pacifico, della stazione navale Norfolk e del cantiere navale di Newport News in Virginia. ...

Corea del Nord: nostro satellite ha fotografato la Casa Bianca e Roma Agenzia ANSA

Corea del Nord: "Satellite spia ha fotografato Roma e la Casa Bianca" TGCOM

Quelle foto del satellite nordcoreano

Secondo la stessa fonte, il satellite della Corea del Nord ha scattato foto anche della base aerea militare statunitense Anderson a Guam, nel Pacifico, della stazione navale Norfolk e del cantiere ...

APR Corp. registra utili record nel terzo trimestre in vista della quotazione in borsa in Corea

In vista della prevista quotazione in borsa in Corea (KOSPI) nella prima metà del 2024, APR Corp. si impegna a mantenere la stabilità e la sistematicità delle operazioni. Questa mossa strategica fa ...