Coppa Davis | Fognini mette pepe nell’insalatiera | con chi ce l’ha

Leggi su ilveggente

(Di martedì 28 novembre 2023)non era a Malaga, ma ha comunque trovato il modo di “esserci”: la polemica a distanza “macchia” la. Fosse stato per lui il volo lo avrebbe prenotato per Malaga e non per Valencia. Avrebbe giocato più volentieri inche non al Challenger – che ha peraltro vinto – che si è giocato a 600 chilometri circa dalla città in cui la Nazionale azzurra è tornata a vincere dopo 47 anni, ma tant’è. La decisione, purtroppo, non spettava a lui. AnsaFoto – ilveggente.itFabio, com’è ormai noto, non ha fatto parte del quintetto delle meraviglie che domenica sera ha messo le mani sull’ambitissima insalatiera in palio al José María Martín Carpena. Il tennista sanremese non è stato convocato perché non in forma come al solito, e non si può dire che l’abbia presa bene. ...