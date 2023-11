COP28 | il futuro del clima è nelle mani di quattro grandi economie

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladi Dubai, l’annuale conferenza delle parti dedicata al cambiamentotico, si avvicina e suscitaaspettative per i principali attori coinvolti: Cina, Stati Uniti, India e Unione europea. Questepotenze economiche globali rappresentano collettivamente il 54% delle emissioni di gas serra, secondo i dati aggiornati del progetto Edgar del Joint Research Center della Commissione europea. Durante l’evento, si dovrà affrontare la questione delle enormi differenze di responsabilità nel contributo alle emissioni e alle conseguenze del cambiamentotico. Ci si chiede quindi quale sarà l’approccio adottato da questi Paesi in questa occasione importante. La Cina, primo responsabile del cambiamentotico La Cina è il Paese che più di tutti contribuisce al ...

Monito del Wwf su Dubai: 'Sia la COP della credibilità climatica '

In risposta, ladovrà fornire una tabella di marcia per correggere la rotta e plasmare ildell'azione per il clima su scala globale'. Manuel Pulgar - Vidal, responsabile globale per il ...

Cop28 a Dubai, il futuro del pianeta nelle mani di 198 Stati AGI - Agenzia Italia

La COP28 sia la COP della credibilità climatica WWF Italia

Wwf: la Cop28 sia quella della credibilità climatica

Il Wwf sottolinea che «I leader mondiali devono garantire che la COP28, il vertice sul clima a Dubai che inizierà il 30 novembre, sia la COP della Wwf: la Cop28 sia quella della credibilità climatica ...

La COP28 sia la COP della credibilità climatica

Il vertice di Dubai dovrà correggere la rotta e dare nuovo impulso all’azione sul clima per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C ...