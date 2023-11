Cop 28 Dubai | il Papa non ci sarà | salta il viaggio su consiglio dei medici

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) –ildelper la Cop 28. “Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, ihanno chiesto aldi non effettuare ilprevisto per i prossimi giorni a, in occasione della 28esima Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta deie ilè dunque annullato”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. “Permanendo la volontà dele della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei ...

Cop28, Papa Francesco non va a Dubai. Perché i medici glielo sconsigliano

... i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a, in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui ...

Cop 28: Dubai si prepara ad ospitare la conferenza globale sul ... Il Sole 24 ORE

Monito del Wwf su Dubai: "Sia la COP della credibilità climatica " Eco dalle Città

Papa Francesco e la mission green sul Clima, l'assist all'Onu per salvare gli accordi di Parigi

In questo suo secondo viaggio negli Emirati il Papa non alloggerà nella Nunziatura apostolica, che si trova ad Abu Dhabi, quindi più distante, ma in un resort a cinque stesse a Dubai, messo a ...

VATICANNEWS.VA * COP28: « PAPA FRANCESCO INFLUENZATO, ANNULLATO IL VIAGGIO A DUBAI SU RICHIESTA DEI MEDICI

Annullato il viaggio del Papa a Dubai su richiesta dei medici. Francesco da sabato in stato influenzale con una infiammazione alle vie respiratorie. Il portavoce Bruni: “Migliorato il quadro clinico ...