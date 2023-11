Controlli dei dei Carabinieri nei locali in provincia

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel prosieguo dell’intensificazione deidisposti dal Comandoledi Taranto, nella scorsa serata, la Compagniadi Manduria ha attuato un servizio coordinato nei centri abitati dei Comuni di San Marzano di San Giuseppe e Fragagnano, al fine di rafforzare il concetto di “sicurezza percepita” in quelle cittadine. I reparti territoriali dell’Arma, coadiuvati dal NucleoAntisofisticazione e Sanità di Taranto e dal nucleo cinofili di Modugno, hanno effettuato un’ispezione a due. In un locale, è stata rilevata la presenza di prodotti alimentari privi dell’indicazione degli allergeni, e, pertanto, è stato diffidato il titolare ad adempiere, entro trenta giorni, alla normativa vigente. Nell’altro locale, è stata riscontrata, ...

Arezzo : controlli dei Carabinieri in città : due denunciati - in cinque segnalati alla Prefettura

Ritrovo di pregiudicati ed episodi di violenza, chiuso per cinque giorni un bar in zona Farnesiana

... così come rilevato daieffettuati dalle forze di polizia. Per questo motivo, per ...di normale sicurezza e prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica...

Movida a Napoli, controlli dei carabinieri: multe e denunce dal Vomero a Bagnoli ilmattino.it

Milazzo, controlli dei Carabinieri: 8 persone denunciate e 10 segnalazioni | DETTAGLI StrettoWeb

Gira l’Europa con documenti falsi: trafficante di droga bloccato in Spagna

di En.Ber. È stato arrestato in Spagna – con un provvedimento emesso dalla Procura generale di Perugia – un palermitano di 53 anni ricercato da oltre un anno per detenzione e spaccio di sostanze stupe ...

Celiachia: Natale e Capodanno senza stress

Le festività natalizie possono diventare occasioni di stress e imbarazzo per chi è celiaco. Ecco i consigli dell'Associazione italiana celiachia. Il consiglio è sempre quello di controllare l'etichett ...