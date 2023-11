Contraffatti e non sicuri | la Finanza sequestra oltre 120 mila prodotti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia didel Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo riguardanti traffici e commercializzazione die/o non, ha sottoposto a sequestro120.000privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo. In particolare, militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a controllo un’attività commerciale del capoluogo di provincia, gestita da personale di etnia cinese, ove hanno riscontrato che erano posti in vendita accessori per la casa e per la persona, bigiotteria, cosmetici e materiale da cancelleria, non conformi agli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 206/2025 (Codice del Consumo). Nello specifico, i ...