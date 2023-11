Confermato l’ergastolo all’assassino di Roberta Siragusa

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 novembre 2023) . Pietro Morreale si è sempre detto innocente nonostante le prove schiaccianti Il 24 gennaio del 2021 Pietro Morreale uccide la sua fidanzatadi soli 17 anni. Il femminicidio avvenne a Caccamo, in provincia di Palermo, nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio del 2021.fu bruciata viva nei pressi dello stadio. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’assassino prima avrebbe picchiato la fidanzata che aveva deciso di lasciarlo e poi le avrebbe dato fuoco. Infine, abbandonò il corpo in un dirupo. Anche se si è sempre dichiarato innocente, contro Morreale, che all’epoca aveva 21 anni, le prove erano schiaccianti. L’imputato fu accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Morreale si è sempre detto innocente, ma in primo grado è stato condannato alla pena del. La stessa pena gli ...