Concorso educazione fisica scuola primaria - pubblicato il calendario per la prova scritta

Concorso educazione motoria scuola primaria - prova scritta il 15 dicembre : abbinamento aule-candidati. AVVISI USR in aggiornamento

Concorso educazione motoria - come si svolgerà la prova scritta : divieto cellulare - carta - dizionario e altro. Le ISTRUZIONI OPERATIVE per i candidati

Genova, uno studente di 15 anni vince un premio nazionale della Fondazione Uspidalet: "Il denaro lo consegno alla scuola per l'acquisto di ...

...studente di 15 anni ha vinto nei giorni scorsi uno dei premi in palio in un prestigioso... In un'epoca di dibattito sul senso dell'all'affettività nelle scuole, questo premio ci ...

Concorso Comune di Napoli 2023 per 222 posti: Bando per diplomati e laureati

È stato indetto il concorso Comune di Napoli 2023 finalizzato alla copertura di complessivi 222 posti di lavoro. Si selezionano diplomati e laureati per vari profili professionali afferenti all’Area ...

Modica. L’Unitre con le Donne contro la violenza di genere

E’ stato un appuntamento di grande interesse quello che, su iniziativa della locale sede dell’Unitre, si è svolto a Modica presso la sala del Granaio, in occasione della giornata internazionale contro ...