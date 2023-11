Concorso ASST di Sanremo | Assunzioni per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 28 novembre 2023) Presso l”Azienda Socio Sanitaria Territoriale () diè stato ufficialmente dichiarato l’avvio di unPubblico basato su titoli ed esami, finalizzato a selezionare 1 candidato per la posizione di dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e delle specialita’ mediche, a tempo indeterminatodiperIn esecuzione della deliberazione numero 824 del 20 settembre 2023, è stato ufficialmente avviato il presentepubblico, finalizzato alla selezione di un professionista per l’assunzione a tempo indeterminato. L’obiettivo principale è coprire la posizione di dirigente medico con specifica competenza in oncologia. Tale ruolo ricade nell’ambito dell’Area medica e ...