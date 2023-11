Concorso ASL di Chivasso | Assunzioni per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 28 novembre 2023) Presso la ASL diè stato annunciato unPubblico basato su titoli ed esami, volto a selezionare 1 professionista per ricoprire la posizione di dirigente medico specializzato in ortopedia e traumatologia. In ottemperanza alla risoluzione del Direttore Generale numero 903 del 9 novembre 2023, si rende noto che è stato ufficialmente avviato unpubblico. Questa procedura, basata sulla valutazione di titoli e esami, mira alla selezione di un professionista qualificato per la posizione di dirigente medico nella disciplina specifica di ortopedia e traumatologia, all’interno dell’ampia sfera dell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche. Ilrappresenta un’opportunità per individuare e reclutare un esperto altamente qualificato che possa contribuire significativamente alla ...