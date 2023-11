Con solo 2 ingredienti preparo un fantastico piatto | frullo farina e broccoli e il risultato è delizioso!

Leggi su donnaup

(Di martedì 28 novembre 2023) Pasta di: frulla glie prepara unVuoi un primosano capace di far venire l’acquolina in bocca a tutti i tuoi commensali? Allora se ami realizzare la pasta in casa ti consiglio la ricetta della pasta diche ti farà portare a tavola un primosaporito e buonissimo. Potrai servire questodi pasta anche ai tuoi ospiti più schizzinosi e tutti l’ameranno dopoil primo assaggio. La preparazione è semplicissima e veloce e ti consentirà di realizzare una pasta leggerissima e allo stesso tempo piena di delizia. Per rendere tutto più semplice a fine pagina potrai trovare il video tutorial della ricetta in modo da non perderti nemmeno un passaggio. Ma fidati di me: portare a ...