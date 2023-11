Comune di Napoli | bando di concorso per 222 assunzioni a tempo pieno e indeterminato

Leggi su 2anews

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilper un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a, da inquadrare nei ruoli deldi. È indetto unpubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a, da inquadrare nei ruoli deldi, di cui 172 nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e