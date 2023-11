Como-Lecco | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Questo pomeriggio alle 18.30, allo stadio Sinigaglia, ilospita ilnella gara valida per il recupero della terza giornata del campionato diB. Si chiude oggi il discorso relativo alle sfide che erano saltate in quel convulso inizio di stagione. Così si trovano davanti due squadre che stanno vivendo situazioni opposte di classifica. Da un lato i lariani viaggiano nelle zone più alte della graduatoria, mentre i blucelesti hanno assoluto bisogno di punti per provare a risalire la china. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil matchB: le ultime Crediti foto: Calcio1912 ...