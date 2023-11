Come superare la paura di volare?

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) La compagnia aerea Vueling, ha stilato una lista di consigli per combattere e tenere sotto controllo ladi: nota anche come aerofobia, questa forma d’ansia deriva dal sentirsi in una situazione di pericolo che non si può gestire, viaggiando su un mezzo a migliaia di metri da terra e su cui non si ha alcun controllo. Le parole chiave per affrontare l’aerofobia sono rilassarsi e razionalizzare. Ecco che quindi Vueling consiglia alcune semplici strategie per alleviare il carico di stress prima del viaggio, una volta arrivati in aeroporto e durante il volo.di: prima del viaggio Un ottimo esercizio da mettere in pratica prima di intraprendere il viaggio è quello di informarsi sul funzionamento degli aerei: questo perché, quando si hadi qualcosa, spesso è anche perché non si ...