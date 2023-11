Come la luce dell' alba | presentazione del libro di Pio Russo Kraus giovedì 30 al Circolo della Stampa | con don Vitaliano e Paolo Siani

Recenti studi hanno messo in luce come esista un’importante relazione tra disbiosi e malattia diverticolare. Prendersi cura della salute del microbiota è quindi fondamentale per prevenire i rischi. Come farlo? Lo spiega un esperto

Luce e gas - come cambiare fornitore

I capelli neri scoprono una nuova luce invernale con riflessi nocciola - blu o cioccolato - da personalizzare su misura. Ecco come e a chi stanno bene

Luce di notte costo : l’impatto sulla bolletta e come ridurre i consumi

Bollette gas e luce - cosa fare con la fine del mercato tutelato : come cambiare contratto e risparmiare. La guida

Black Friday e dark web: in vendita 30 milioni di dati di utenti

... in occasione delle indagini condotte per il Black Friday, ha portato allaun forum ... I dati potrebbero essere stati utilizzati per condurre campagne malevole di varia naturaphishing (truffe ...

FOCr, sussidi e podcast come luce per illuminare l'Avvento Diocesi di Cremona

Come ha fatto Einstein a scoprire l'universo quantistico e a creare il ... Ilmeteo.net

Come calibrare il monitor in Windows

Magari non sarete dei professionisti digitali che necessitano di una fedeltà cromatica assoluta per le proprie foto o video, ma non vi piace neanche guardare un filmato su YouTube o mettere a posto ...

‘La luce (senza le forme) del Perugino’ arriva a palazzo Sorbello

di Giorgia Olivieri Un viaggio nell’arte del Perugino raccontato in due percorsi tra passato e contemporaneità, a palazzo Sorbello continuano le celebrazioni per il cinquecentenario del Vannucci anche ...