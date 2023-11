Come i brigatisti | vergogna femminista | Capezzone inchioda Non una di meno | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Eccoci all'appuntamento con "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele. "Oggi essenzialmente due i temi in primo piano, più un terzo. Cominciamo dall'ultimo, la guerra - premette il direttore editoriale di Libero -: Hamas ottiene altre 48 ore di tregua centellinando il rilascio degli ostaggi. E ci si interroga su questo: attenzione, stiamo diventando tutti ostaggi di Hamas, per dirlaun fondo, centratissimo, del Wall Street Journal di ieri. Una trappola in cui Joe Biden sta cascando", sottolinea. "Poi due temi più italiani: sono passati quasi tre giorni dalla manifestazione e dall'assalto di sabato alla sede Pro Vita, è stato trovato anche un ordigno inesploso. E le parole di condanna e scuse da parte della sinistra ancora non sono giunte. Purtroppo si è espressa sui ...