Combinata nordica | anche quella del 2023-24 sarà una Coppa del Mondo senza mordente e priva di pathos?

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladelfemminile diè prossima alla partenza.la quarta edizione de jure (la terza de facto) di un circuito che non solo fatica a uscire dalla fase embrionale, ma addirittura perde i pezzi. Sappiamo bene come l’italiana Annika Sieff, una delle cinque atlete più competitive della disciplina, abbia preso la decisione di salutare le compagne d’avventura per specializzarsi nel salto con gli sci. Delle scelta dell’azzurra e di quali siano le sue prospettive nel suo nuovo ambito si è già discusso ampiamente. Qui si porrà l’accento sul fatto che quanto accaduto rappresenta un duro colpo per la credibilità e l’attrattiva della disciplina, il cui ingresso nella famiglia a Cinque cerchi sin da Milano-Cortina 2026 è stato bocciato dal Cio. Non a torto, poiché le motivazioni ...