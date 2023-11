Colpo alla camorra nel napoletano | 16 arresti

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) 14 in carcere e gli altri 2 indomiciliari Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di n. 16 indagati (di cui 14 in carcere e 2 aglidomiciliari), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, in ordine ai reati di associazione mafiosa ed altro. Il provvedimento cautelare costituisce l’esito di articolata attività di indagine che, svolta congiuntamente dSquadra Mobile di Napoli, dal Commissariato di Ponticelli e dalle Stazioni Carabinieri di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana – sotto la direzione ed il coordinamento della DDA di Napoli – dal 2016 al 2019, ha ...