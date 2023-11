Colpani al test Juve | l'osservato speciale dei bianconeri è proprio lui

(Di martedì 28 novembre 2023) Venerdì sera sarà lui l', Andrea. L'uomo più atteso in casa Monza al momento della sfida...

Fantacalcio, Oristanio è la sensation del momento. Occhio a vola, Colombo vola

E che coppia con. Intesa e qualità, e se per Palladino i goal non arrivano più da Carlos ... E probabilmente un definitivodi abilitazione alle zone alte della classifica per Thiago Motta. ...

Serie A: Colpani risponde a Ilic, tra Monza e Torino finisce pari Agenzia ANSA

LIVE TC - Cagliari-Monza 1-1 - Termina qui la sfida. A Dossena risponde Maric Tutto Cagliari

Balotelli si schianta, auto distrutta e rifiuta alcol test. Lui illeso ma barcollante

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...

Franco (ds Monza): "Colpani Felice a Monza, resterà con noi"

Intervistato da "Sportmediaset", Michele Franco, ds del Monza, liquida con poche parole il discorso riguardante il futuro professionale di Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 ...