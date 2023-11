Colloqui in corso a Doha  Israele | Non prolungheremo la tregua oltre domenica | La diretta

Colloqui in corso in Qatar. Israele : "Non prolungheremo la tregua oltre domenica" | La diretta

Colloquio con Mazzarri e non solo : si riapre il discorso rinnovo per Osimhen?

Mondo - ultime notizie. Media - colloqui in corso per rilascio 12 ostaggi in cambio pausa umanitaria. Gaza - bombe sulla moschea simbolo di Khan Yunis

Israele - l'esercito : "Abbiamo circondato Gaza City" | Usa : colloqui in corso per pausa guerra e rilascio ostaggi | Iran - Khamenei incontra ...

Usa : colloqui in corso per pausa guerra e rilascio ostaggi | Iran - Khamenei incontra il leader di Hamas | Gaza - valico di Rafah chiuso all'...