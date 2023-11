Cobolli-Stricker oggi in tv | NextGen Finals 2023 | orario 28 novembre | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Ultimo grande appuntamento della stagionedi tennis, con le Next Gen. Otto tra i migliori under 21 del pianeta si sfideranno sul cemento di Jeddah per il titolo, che in passato ha visto vittorie illustri come quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Quest’vedremo anche il debutto di Flavio, che se la vedrà con Dominic. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 14.00 Lo svizzero è un giocatore sui generis, fisicamente non irreprensibile ma dotato di un braccio da applausi. E ne sono venuti a conoscenza nomi di grido come Stefanos Tsitsipas agli ultimi US Open e Casper Ruud nel torneo casalingo di Basilea. Ma Flavio, che si è tolto delle discrete soddisfazioni in stagione come la qualificazione a Roma e al ...