Circeo streaming e diretta tv | dove vedere la terza e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 28 novembre 2023) , 28 novembre Questa sera, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda, la serie tv che racconta la storia vera del massacro del 1975 e del processo che ne seguì visti, per la prima volta, dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. La serie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, è statada Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer). Nel cast: Greta Scarano.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.live Non solo tv. ...