“Circeo” | le anticipazioni della terza e ultima puntata

(Di martedì 28 novembre 2023) In onda questa sera alle 21.30 Ladi “” va in onda, questa sera, martedì 28 novembre alle 21.30 su Rai 1 e sui canali di Rai Italia. Conclusa così la serie che ripercorre il brutale massacro del ’75 e il processo che ne seguì. Colpevoli e condannati all’ergastolo: questa la sentenza per gli imputati emessa dalla Corte d’Assise. Un punto di svolta nella storialotta per i diritti delle donne. Sempre più coinvolta, Teresa decide di continuare al fianco di Tina Lagostena Bassi, lasciandosi alle spalle il breve momento di vicinanza con Saverio. Donatella, invece, prova a cominciare una nuova vita, cercando un lavoro, iniziando a interessarsi al teatro e provando anche a crearsi nuovi legami affettivi. I fantasmi del passato, però, non l’abbandonano: lei è e resta per tutti “la ragazza del ...