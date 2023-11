Cina | riserva naturale registra record storico di rare gru in svernamento

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Kunming, 28 nov – (Xinhua) – Unanazionale nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan hato un numerodi gru dal collo nero, una specie sotto protezione di prima classe. Dalle 18:00 di ieri, lanazionale di Dashanbao dello Yunnan per le gru dal collo nero ha avvistato un totale di 2.342 esemplari in migrazione, il numero piu’ alto da quando lae’ stata istituita nel 1990, ha dichiarato l’ufficio amministrativo della. La, situata nel distretto di Zhaoyang della citta’ di Zhaotong, e’ l’habitat die la stazione di trasferimento piu’ importante per le gru dal collo nero migratorie sull’altopiano dello Yunnan-Guizhou. ...