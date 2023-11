Cina | quasi completata nuova autostrada che attraversa mare

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Guangzhou, 28 nov – (Xinhua) – Il progetto di un’cheil, tra le citta’ di Shenzhen e Zhongshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, e’ un passo piu’ vicino al completamento. L’ultima colata di cemento e’ stata effettuata oggi, mentre i lavori per il tunnel sottomarino a canna immersa, che si estende per circa 6,8 chilometri, stanno per terminare, ha dichiarato la Guangdong Provincial Communication Group Co., Ltd. Il tunnel fa parte di un’di 24 chilometri che collega Shenzhen e Zhongshan, situate su entrambi i lati dell’estuario del fiume Pearl. Il collegamento Shenzhen-Zhongshan e’ un progetto centrale dell’hub di trasporto nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Si tratta di un tunnel sottomarino, due ponti e due isole ...