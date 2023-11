Cina | quasi 100 citta’ abbassano soglia tassi ipotecari per prime case

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pechino, 28 nov – (Xinhua) – La Banca popolare cinese (PBOC), la banca centrale del Paese, ha dichiarato che 95cinesi hanno abbassato il limite massimo deidei mutui commerciali individuali per gli acquirenti di, mentre altre 24 hanno abolito il limite massimo alla fine di settembre, nel quadro degli sforzi compiuti per aiutare a ridurre i costi di finanziamento per gli acquirenti die a stimolare il mercato immobiliare. Nel suo Rapporto sulla politica monetaria del terzo trimestre, la banca ha dichiarato di aver incoraggiato un maggior numero diad abbassare o abolire il limite massimo deiper gli acquirenti didall’inizio dell’anno. ...