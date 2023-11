Cina | pubblica rapporti su frontiere di ricerca nel 2023

(Di martedì 28 novembre 2023) Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Oggi lahato un rapporto sugli hotspot dellae sulleemergenti nel, selezionando 128diche hanno avuto prestazioni attive o si sono sviluppate rapidamente nel corso di quest’anno. Intitolati “Fronti di” e “Fronti di: settori attivi, Paesi/regioni alla guida”, i duesono statiti congiuntamente dagli Istituti per la scienza e lo sviluppo, dalla Biblioteca scientifica nazionale, entrambi sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze, e da Clarivate. Ledicoprono settori come le ...

LIVE Cinà/De Marchi-Kumstat/Mrva 4-6 - 4-3 - Italia-Repubblica Ceca 1-1 Coppa Davis juniores in DIRETTA : passano a condurre gli azzurri!

LIVE Cinà/De Marchi-Kumstat/Mrva 4-6 - 4-6 - Italia-Repubblica Ceca 1-2 Coppa Davis juniores in DIRETTA : i cechi sollevano l’Insalatiera

LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-2 Coppa Davis juniores in DIRETTA : i cechi sollevano l’Insalatiera. Si arrendono al doppio decisivo Cinà e De Marchi

Cina : pubblica libro bianco su politiche PCC su governance di Xizang in nuova era

Cina : pubblica documento su visione - azioni per cooperazione B&R in prossimo decennio

Pro Vita e Famiglia: chi sono, cosa vogliono e perché sono stati assaltati a Roma

... con l'opinionescossa dal brutale femminicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex ... i campi di lavoro forzato presenti in. Vicepresidente e portavoce invece è Jacopo Coghe - ...

La Cina pubblica un piano per il controllo delle emissioni di metano ... EURACTIV Italia

Cina: pubblica documento su visione, azioni per cooperazione B&R ... Lazio TV

Virus, ci risiamo In Cina nuovo boom di polmoniti e solita opacità. L’allarme di Pregliasco

Esplodono in Cina i casi di “polmonite non identificata”. Il virologo Fabrizio Pregliasco allerta: "Pechino non faccia gli stessi errori del Covid-19 e sia più trasparente e collaborativa".

Il leader buddista Daisaku Ikeda ricordato in una commemorazione ufficiale

TOKYO, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 23 novembre, alle ore 13:30, presso il Toda Memorial Auditorium di Tokyo si è svolta una commemorazione ufficiale della Soka Gakkai in memoria di Daisaku Ike ...