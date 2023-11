Cina | PBOC promette maggior sostegno finanziario a imprese private

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Ieri la banca centrale cinese ha dichiarato che continuera’ a rafforzare ilallee a lavorare per ridurre i loro costi di finanziamento complessivi. Nella prossima fase, undi politiche monetarie sara’ orientato verso le micro e piccole, ha dichiarato la Banca popolare cinese () nel suo ultimo rapporto di politica monetaria per il terzo trimestre. Secondo il rapporto, sono stati raggiunti risultati positivi grazie a misure quali l’incoraggiamento delle banche commerciali a emettere obbligazioni finanziarie speciali per le micro e le piccolee ilal ...