Cina | Heilongjiang | incidente in miniera di carbone causa 11 morti

(Di martedì 28 novembre 2023) Harbin, 28 nov – (Xinhua) – Undici persone sono rimaste uccise in unin unadiavvenuto oggi pomeriggio nella citta’ di Shuangyashan, nella provincia nord-orientale cinese dello, secondo quanto riferito dalla societa’ mineraria. Secondo le prime indagini, l’, avvenuto intorno alle 14:40 nelladidi Shuangyang dellaLongmay Shuangyashan Mining Co, Ltd., e’ statoto dall’esplosione di una roccia. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono state completate, e sono in corso ulteriori indagini sulle cause dell’. (Xin) Agenzia Xinhua