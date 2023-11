Cina | Guangdong | quasi terminata autostrada che attraversa mare 3

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Zhongshan, 28 nov – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata oggi 28 novembre 2023, mostra la torre orientale del ponte Lingdingyang e l’isola artificiale occidentale del collegamento Shenzhen-Zhongshan, nella provincia meridionale cinese del. Il progetto di un’cheiltra le citta’ di Shenzhen e Zhongshan, nel, e’ un passo piu’ vicino al completamento. L’ultima colata di cemento e’ stata effettuata oggi, mentre i lavori per il tunnel sottomarino a canna immersa, che si estende per circa 6,8 chilometri, stanno per terminare, ha dichiarato laProvincial Communication Group Co., Ltd. Il tunnel fa parte di un’di 24 chilometri che collega Shenzhen e Zhongshan, situate su entrambi i lati ...