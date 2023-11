Chris Evans sul ritorno degli Avengers originali | “Non ne so nulla”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 28 novembre 2023)ha detto la sua sulla possibilità di tornare, nel ruolo di Steve Rogers in un futuro film del Marvel Cinematic Universe; l’attore ha dichiarato di non essere stato personalmente informato riguardo i rumor che vorrebbero ildel gruppo diin un prossimo film. Ospite della trasmissione televisiva The View,non si è dichiarato del tutto contrario all’idea, ponendo però una condizione: dovrebbe trattarsi di una storia convincente e adatta ai trascorsi del personaggio. Ecco le parole di, riportate da TheWrap: “Nessuno me ne ha parlato… ogni due mesi leggo notizie del genere, e ogni volta, casco dal pero: ogni due mesi c’è qualcuno che dice che torna Robert, torna Scarlett… tornano tutti! Dal mio punto di vista? Mai dire mai. ...