Che confusione questo nuoto che passa dalla vasca lunga alla vasca corta

(Di martedì 28 novembre 2023) Lo si leggeva negli occhi degli atleti, mezze frasi uscivano delle bocche degli allenatori. Il Trofeo Nico Sapio di Genova, all’inizio di novembre, fungeva da qualificazione per gli Europei inin programma la settimana prossima a Otopeni, in Romania, da martedì 5 a domenica 10 dicembre, ma tutti avevano in testa un’altra cosa: i Campionati italiani assoluti open di questa settimana, in, da oggi a giovedì 30 novembre (batterie dalle 9.30, finali dalle 17.30, diretta tv su Rai Sport HD). La prima occasione per qualificarsi ai Mondiali di Doha, in calendario dall’11 al 18 febbraio 2024, ma soprattutto – e chiamiamo in causa le “punte” delitaliano, da Thomas Ceccon a Benedetta Pilato, da Nicolò Martinenghi a Simona Quadarella – la prima ...