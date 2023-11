Champions League – Milan-BVB 0-1 | Reus non sbaglia su rigore | LIVE News

Milan-Borussia Dortmund di Champions League in diretta 0-0 : si inizia - c'è Adli dal 1’

Lazio-Celtic 2-0 - la doppietta di Immobile vale (quasi) gli ottavi di Champions League : ecco cosa manca per la qualificazione

Champions League 2023/2024 : oltre a Sinner c’è anche Berrettini a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Milan-Borussia Dortmund di Champions League in diretta 0-1 : gol di Reus su rigore

Milan-Borussia Dortmund di Champions League in diretta 1-1 : gol di Reus e Chukwueze

Jannik Sinner saluta il Milan a San Siro. Pubblico in visibilio - Il

Jannik Sinner , dopo la vittoria in Coppa Davis con la Nazionale italiana ha salutato il pubblico di San Siro prima della partita tra Milan e Borussia Dortmund di, in programma al Meazza alle 21. "Ciao San Siro", ha detto il tennista altoatesino al microfono. "Non c'è tanto da dire", ha proseguito Sinner, "e dico solo buona serata a tutti e ...

Lazio, la Champions League omaggia sui social la vittoria biancoceleste

Sulle sue pagine social, la Champions League ha voluto omaggiare la vittoria dei capitolini contro il Celtic con una foto emblematica: ...

Champions: Immobile, rispondo in campo alle critiche

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - 'Se quest'anno mi hanno fatto più male la mia precaria condizione fisica o le critiche ricevute Entrambe le cose. Io ...