Champions League – Milan-Borussia Dortmund | la moviola in diretta | LIVE News

Barcellona-Porto (Champions League - 28-11-2023 ore 21 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Pepe e Zaidu titolari - Inaki Pena in porta nei catalani

Champions, Lazio - Celtic 2 - 0: doppio Immobile entra e decide la sfida

I biancocelesti in testa al gruppo con 10 punti La Lazio torna al successo battendo 2 - 0 il Celtic allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la quinta giornata del gruppo E di, grazie al ritrovato Ciro Immobile che entra nella ripresa e sigla la doppietta che vale il successo biancoceleste. La Lazio sale così a 10 punti, in testa al gruppo, davanti all'...

Champions: Mazzarri, Osimhen fa passi avanti, domani gioca 45'

Lo ha detto il tecnco del Napoli Walter Mazzarri alla viglia del match contro il real Madrid nella penultima giornata del girone di Champions League. Il tecnico ha risposto anche alla domanda ...

Inzaghi carica l'Inter: "Voglio il primo posto in Champions, contro la Juve..."

Con la qualificazione agli ottavi blindata, il tecnico nerazzurro parla alla vigilia del match contro il Benfica e torna sulla sfida con i bianconeri di Allegri ...