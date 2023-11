Champions League | il Borussia manda ko il Milan | i top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilnon riesce a dare continuità ai risultati. Ini rossoneri vanno nuovamente ko ed ora la qualificazione si fa molto complicata. Si complica il cammino diper il. I rossoneri in questa quinta giornata perdono 3-1 contro ilDortmund ed ora vede molto più lontano il pass per gli ottavi di finale. Ilvince in casa del– Notizie.com – © LapresseI rossoneri, infatti, devono vincere in casa del Newcastle, che oggi ha pareggiato a Parigi, e sperare in una sconfitta del PSG contro il. Senza i tre punti in Inghilterra i rossoneri sarebbero fuori dall’Europa. Il tabellino e le pagelle diDortmund Il ...