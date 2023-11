Champions League | dove vedere le partite di mercoledì 29 novembre in tv e streaming

Sarri e la Lazio: dopo la batosta, la sfida del passaggio del turno

Mentre la squadra ha faticato ad imporre il suo gioco in Serie A, la partita dicontro il Celtic potrebbe rappresentare un'opportunità di riscatto e qualificazione. La Lazio ha ...

Milan a caccia degli ottavi di Champions League: ecco quanto vale il passaggio del turno Milan News

Champions League, Milan-Borussia Dortmund in diretta su Canale 5 - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Dortmund, probabili formazioni: torna Giroud, out Leao. Reus titolare

Il Milan di Pioli affronta il Borussia Dortmund in una gara spartiacque per il cammino dei rossoneri in Champions League. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

Lazio, obiettivo ottavi di Champions: i precedenti passaggi del turno

La Lazio nel match con il Celtic si gioca le sue chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo ambizioso sia a livello economico che di prestigio. Inoltre si tratta ...