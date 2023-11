Champions | Lazio-Celtic 2-0 | doppio Immobile entra e decide la sfida

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) I biancocelesti in testa al gruppo con 10 punti I biancocelesti in testa al gruppo con 10 punti Latorna al successo battendo 2-0 ilallo stadio Olimpico, nellavalida per la quinta giornata del gruppo E diLeague, grazie al ritrovato Cirochenella ripresa e sigla la doppietta che vale il successo biancoceleste. Lasale così a 10 punti, in testa al gruppo, davanti all'Atletico Madrid a 8 che questa sera sfiderà il Feyenoord (6 punti) e se vinceranno gli spagnoli lasarà già agli ottavi. Ad ogni modo la squadra di Sarri ha messo una serie ipoteca sul passaggio del turno riprendendosi dopo le ultime battute d'arrestao in campionato. Gli scozzesi, che hanno tenuto fino all'82' restano a 1 punto, ...